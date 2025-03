Lituânia. Militares norte-americanos desaparecidos morreram em treino

A televisão estatal lituana, LRT, tinha reportado o desaparecimento de quatro soldados e um veículo na tarde da última terça-feira.





O treino decorria no centro de treinos General Silvestras Zukauskas, na aldeia de Pabradé, localizada a menos de dez quilómetros da fronteira com a Bielorrússia.





A Lituânia encontra-se localizada num local delicado, fazendo fronteira com um dos principais aliados da Rússia, com a entrada na NATO a não ter ajudado a manter relações estáveis com o Kremlin.



Uma situação agravada ainda mais pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o presidente lituano a ser um dos mais acérrimos defensores dos ucranianos e a luta contra as forças militares russas.

Mark Rutte, líder da NATO, confirmou que os quatro soldados morreram durante os treinos.. Não foram dados mais detalhes sobre o sucedido.