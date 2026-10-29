Lituânia vai ter serviço militar obrigatório para todos os homens a partir de 2032

"Decidimos que o serviço militar obrigatório geral será implementado a partir de 2032", confirmou o presidente lituano, Gitanas Nauseda, citado pela radiotelevisão lituana LRT, após a sessão do Conselho.

O presidente acrescentou que as mulheres poderão também continuar a prestar o serviço militar de forma voluntária.

O chefe de Estado lituano precisou que foi estabelecido o ano de 2032 para a colocação em prática das mudanças, de forma a poderem ser investidos até lá os fundos necessários em alojamento adequado para um maior número de recrutas e na formação dos instrutores.

Atualmente, todos os anos são recrutados mais de 5.000 jovens homens, selecionados de forma aleatória, para servir durante nove meses nas Forças Armadas, número que com a introdução do serviço militar obrigatório universal ascenderia a cerca de 7.500, tendo em conta já a situação demográfica e o facto de que uma parte não é apta por motivos de saúde.

Nauseda referiu também que é necessário equilibrar o cumprimento do serviço militar obrigatório e a atualização das competências dos militares na reserva, para que ambos os processos se desenvolvam com um alto nível de qualidade.

Além disso, indicou que o Conselho de Defesa Nacional acordou ampliar o leque de opções de serviço, por exemplo, permitindo aos recrutas formarem-se como operadores de drones, colaborar com o Serviço Estatal de Fronteiras ou trabalhar como bombeiros ou elementos das equipas de resgate.

O restabelecimento parcial do serviço militar em 2015 justificou-se com um aumento das ameaças após a anexação, por parte da Rússia em 2014, da península ucraniana da Crimeia.