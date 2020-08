Lituanos formam cordão humano solidários com bielorrussos

Os participantes formaram uma corrente humana que se estendeu por cerca de 30 quilómetros da capital da Lituânia, Vilnius, até à fronteira com a Bielorrússia.Muitos deles agitaram a bandeira vermelha e branca da oposição bielorrussa, bem como a bandeira tricolor da Lituânia.Encontros de solidariedade também foram organizados noutros países europeus, inspirados no Caminho do Báltico, o cordão humano histórico formada em 23 de agosto de 1989 por mais de um milhão de pessoas nos três países bálticos, Lituânia, Letónia e a Estónia, para expressar o seu desejo de independência e de deixar a União Soviética.", disse o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, após se juntar à corrente humana no posto de fronteira entre os dois países.", acrescentou o presidente, que participou no Caminho Báltico em 1989.





Contornos do apoio







Os organizadores estimam que cerca de 50.000 pessoas participaram na iniciativa na Lituânia, a maioria vestida de branco e usando máscaras para se proteger contra o coronavírus.Um balão de ar quente desfraldou uma enorme bandeira bielorrussa na Praça da Catedral em Vílnius e aviões atiraram flores à multidão.Milhares de pessoas protestaram domingo na capital bielorrussa, Minsk, a exigir a saída do Presidente Alexander Lukashenko, reeleito a 09 de agosto, mas que enfrenta há semanas forte contestação.Os manifestantes dizem que os resultados oficiais das eleições presidenciais de 09 de agosto, que deram a Lukashenko o sexto mandato, com 80% dos votos contra 10% da candidata da oposição Svetlana Tikhanovskaia, são fraudulentos.