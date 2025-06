Livro "Pecado Original". Democratas estavam chocados com declínio de Biden, mas mantiveram apoio

Em "Pecado Original", um livro lançado no mês passado pelos jornalistas norte-americanos Jake Tapper e Alex Thompson depois de entrevistarem aproximadamente 200 pessoas, incluindo fontes de alto escalão, é mostrado aos leitores como o enfraquecimento das capacidades físicas e cognitivas de Biden estava à vista da maioria dos democratas com quem se cruzava, mas, mesmo assim, mantiveram-se em silêncio quando o ex-presidente anunciou que tentaria a reeleição, em abril de 2023.

Quase todas as entrevistas para este livro foram realizadas após as presidenciais de novembro, das quais Donald Trump saiu vencedor após derrotar a agora ex-vice-presidente Kamala Harris, que só entrou na corrida eleitoral quando faltava pouco mais de três meses para o sufrágio -- e depois de uma forte pressão do Partido Democrata para que Biden desistisse da corrida.

O início das preocupações com a saúde de Joe Biden por parte da sua equipa remonta a 2020, mas a deterioração acelerou-se visivelmente em 2023 e 2024, até culminar no desastroso debate com Donald Trump em junho -- em que Biden projetou uma imagem envelhecida, com voz rouca e dificuldades para concluir algumas frases.

Apesar de esse ter sido o momento em que o mundo constatou que o Presidente dos Estados Unidos estava em dificuldades, dezenas de políticos, assessores, doadores do Partido Democrata e membros do próprio Governo já assistiam há vários meses ao deteriorar da situação.

Em dezembro de 2022, Biden não conseguia lembrar-se dos nomes do seu conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e da diretora de Comunicações, Kate Bedingfield, escreveram os autores.

No outono de 2023, o Presidente octogenário - o mais velho da história do país - pareceu não reconhecer Jamie Harrison, presidente do Comité Nacional Democrata.

Numa reunião no último trimestre de 2023, um secretário "ficou chocado com a forma como o Presidente estava a agir", parecendo "desorientado" e "fora de si".

E no início de 2024, não reconheceu a estrela de cinema norte-americana George Clooney, que Biden conhece há anos e que é um dos grandes doadores do Partido Democrata.

Clooney "sentiu um nó no estômago" quando um frágil e envelhecido Joe Biden se aproximou dele num evento de arrecadação de fundos, em junho passado, aparentemente sem reconhecer aquele que é um dos atores mais famosos do mundo.

"George Clooney", insistiu um assessor, tentando clarificar ao Presidente quem era o homem a quem apertava a mão.

"Ah, sim!", concedeu Biden. "Olá, George!", disse.

Cerca de um mês após esse episódio, Clooney foi uma das vozes de maior destaque a pedir que Biden desistisse da corrida presidencial.

Ao ator somaram-se dezenas de outros nomes, maioritariamente políticos, mas também conselhos editoriais de vários jornais, incluindo do New York Times.

Contudo, esses apelos - que acabaram por surtir efeito - só surgiram a poucos meses da eleição, minando as possibilidades de outro candidato conseguir preparar-se atempadamente para o confronto com Trump.

Alguns membros do gabinete de Biden disseram a Tapper e Thompson que não acreditavam que o Presidente pudesse atuar às 02 horas da manhã se houvesse uma emergência nacional.

"Se alguém estava com ele todos os dias e sabia que havia um problema, porque é que não foi até ele e disse alguma coisa?", questionou um membro do gabinete do Presidente, sob condição de anonimato, referindo-se ao silêncio em torno do declínio de Biden.

A vida de Biden foi marcada por várias tragédias e acontecimentos negativos: a morte da sua primeira mulher e da filha bebé num acidente de carro em 1972; dois aneurismas cerebrais com risco de morte em 1988; a morte do filho Beau em 2015, devido a um tumor cerebral; os inúmeros problemas causados pelo filho Hunter, um dependente químico em recuperação a enfrentar problemas com a justiça.

O facto de Joe Biden ter conseguido sempre ultrapassar várias adversidades ao longo da vida fez com que o seu círculo íntimo olhasse para si como alguém especial, mas subestimado.

De acordo com os autores, esse núcleo baseou-se "numa fé quase religiosa na capacidade de Biden de se reerguer".

"E, como em qualquer teologia, o ceticismo era proibido", acrescentaram.

Contudo, para um proeminente estratega democrata, "foi uma abominação" Biden não ter renunciado ao poder e não ter sido honesto consigo mesmo e com o país, acusando o ex-chefe de Estado de 82 anos de ter "roubado a eleição ao Partido Democrata".

Aos autores da obra, um outro assessor da Casa Branca - que deixou o cargo por achar que Biden não deveria concorrer novamente - confessou que existiram esforços para que as pessoas não percebessem a extensão do declínio do Presidente a partir de 2023.

"Eu adoro Joe Biden. Quando se trata de decência, há poucos na política como ele. Ainda assim, foi um desfavor ao país e ao Partido que a sua família e assessores tenham permitido que concorresse novamente", avaliou.

Jake Tapper é pivô da CNN Internacional e Alex Thompson correspondente político do `site` de notícias Axios.