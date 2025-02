Lobos pretos capturados em câmara montada numa floresta da Polónia

O avistamento incomum, capturado no ano passado numa câmara de vídeo montada pela coordenadora do projeto "SAVE Wildlife Conservation Fund Poland", Joanna Toczydlowska, levou a organização a recolher excrementos na floresta na esperança de aprender mais sobre a genética dos lobos pretos.

"É algo novo e invulgar", disse Joanna Toczydlowska à agência de notícias "The Associated Press".

Joanna Toczydlowska colocou inicialmente a câmara para estudar os castores. Quando percebeu que estava a gravar lobos, manteve a câmara no local e recolheu as imagens do lobo preto há algumas semanas.

Num dos clips, um lobo preto e um lobo cinzento atravessam lentamente um riacho na floresta, com a água quase até à barriga, antes de saltarem para a margem. Um segundo vídeo regista dois lobos pretos e um lobo cinzento a atravessar o mesmo riacho.

A maior parte dos 2.500 a 3.000 lobos existentes na Polónia são cinzentos com acentos vermelhos ou pretos. O pelo negro provém de uma mutação genética que terá ocorrido em cães domesticados há milhares de anos. O pelo escuro é raro na Europa devido a uma diversidade genética reduzida, mas pelo menos metade da população de lobos tem pelo negro no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.

Como os lobos viajam em família e ambos os lobos pretos tinham cerca de 30 quilos - aproximadamente o tamanho de um pastor alemão -- Joanna Toczydlowska disse que provavelmente eram irmãos e tinham cerca de um ano de idade. Pelo menos um é macho.

A organização de conservação, que tem vindo a monitorizar os lobos na Polónia há 13 anos, não divulga a localização da floresta para manter os lobos a salvo da caça furtiva e evitar que a desinformação sobre os lobos se espalhe.

Os lobos estavam praticamente extintos na Polónia na década de 1950, mas a população foi reintroduzida nos últimos anos, especialmente na parte central do país. Joanna Toczydlowska e os seus colegas ensinam às pessoas como viverem em segurança em áreas habitadas por matilhas de lobos.

"Para as pessoas, é um fenómeno novo", disse Roman Gula, chefe do projeto de monitorização de lobos da organização. "A educação é um dos nossos principais objetivos", afirmou.

FP // ZO