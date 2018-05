Local de testes nucleares da Coreia do Norte destruído

RTP24 Mai, 2018, 12:05 / atualizado em 24 Mai, 2018, 12:47 | Mundo

Os jornalistas no local garantem ter assistido a uma explosão que terá destruído pelo menos três dos túneis utlizados para os ensaios nucleares norte-coreanos.







O momento foi relatado por um jornalista da CNN, que assistiu às explosões a cerca de 500 metros de distância.





"Eles levaram-nos para três dos quatro túneis no local. Deram-nos autorização para abrir as portas dos túneis, espreitar, mas não pudemos entrar", disse o jornalista da CNN. "Tanto quanto foi possível ver, estavam lá vários explosivos".





Já cá fora, os jornalistas assistiram a uma série de explosões. Foram depois de novo levados ao local onde observaram a destruição desses mesmo túneis.





De acordo com este jornalista norte-americano, no local não estavam peritos internacionais para certificarem a eficácia das explosões. Diz ainda que há quatro túneis apesar de os jornalistas terem apenas observado a destruição de três. Um quarto túnel que foi utilizado num teste nuclear em 2006 está, de acordo com responsáveis norte-coreanos, encerrado.





"Mostraram ainda outros dois túneis que, dizem, nunca foram utlizados mas que estão até hoje preparados para realizar testes nucleares a qualquer momento", afirmou o jornalista da CNN.





A Coreia do Norte tinha garantido recentemente que ia avançar com o processo de desmantelamento nuclear do país, num sinal de boa vontade para o restabelecimento de relações com os EUA e a Coreia do Sul.





Há no entanto relatos de que os túneis que terão sido agora destruídos, e de onde eram realizados os testes nucleares, tinham colapsado em setembro de 2017 e estavam inoperacionais.







Todos os seis testes nucleares realizado pelo país foram em Punggye-ri.