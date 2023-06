Londres acolhe mais uma conferência de doadores da Ucrânia

Foto: Sérgio Ramos - RTP

Começa esta quarta-feira, em Londres, mais uma conferência internacional de doadores da Ucrânia, que visa a recuperação deste país em guerra com a Rússia. O evento conta com a participação do primeiro-ministro britânico e, à distância, do presidente ucraniano.