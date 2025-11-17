Londres ameaça restringir vistos a angolanos se Luanda não aceitar deportações

Segundo o Ministério do Interior britânico, é "inaceitável" a fraca cooperação de Angola, Namíbia e República Democrática do Congo em matéria de expulsões de imigrantes em situação ilegal no Reino Unido.

O secretário de Estado para o Asilo e a Segurança das Fronteiras, Alex Norris, advertiu que estes três países "têm um mês" para melhorar a situação, em entrevista hoje à estação Sky News.

O Ministério do Interior argumenta que "milhares de migrantes em situação ilegal originários destes países encontram-se atualmente no Reino Unido".

As restrições de vistos aplicar-se-iam a vistos de turismo e vistos VIP, detalhou o ministério, que refere que as medidas poderão estender-se a outros países, especialmente aqueles que apresentam "altas taxas de pedidos de asilo" de pessoas que entraram legalmente no Reino Unido.

"A minha mensagem para os governos estrangeiros hoje é clara: aceitem o regresso dos vossos cidadãos ou vão perder o privilégio de poder entrar no nosso país", avisou a ministra do Interior, Shabana Mahmood, citada no comunicado.

A ministra vai apresentar esta tarde ao Parlamento uma ampla reforma contra a imigração irregular, numa tentativa de reduzir a chegada de migrantes ao Reino Unido vindos do norte da França em barcos de borracha.

Entre as medidas já anunciadas estão a redução da proteção concedida aos refugiados, que serão "forçados a regressar ao seu país de origem assim que for considerado seguro", e a supressão do acesso automático aos apoios sociais para os requerentes de asilo.

O Governo também pretende acelerar as expulsões com a aprovação de uma lei que regulamentaria os recursos judiciais à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Desde 01 de janeiro, 39.292 pessoas chegaram ao Reino Unido a bordo de embarcações através do Canal da Mancha, um número que ultrapassa aos 36.816 registados em 2024.

Os pedidos de asilo aumentaram 18% em 2024, enquanto diminuíram 13% em toda a União Europeia no mesmo período, de acordo com dados do Governo.

Mais de 400 mil pedidos foram registados desde 2021, contra 150 mil no período 2011-2015, ainda de acordo com os números oficiais.

A insatisfação da opinião pública com os elevados valores de imigração é um motivo de críticas ao Governo trabalhista eleito no ano passado, que desceu nas sondagens, estando atrás do Partido Reformista, partido de direita populista radical anti-imigração.