"Longe do seu potencial". Trump deixa críticas à ONU durante discurso perante Assembleia Geral

"As duas coisas que recebi das Nações Unidas foram umas escadas rolantes com defeito e um teleponto com defeito", ironizou o presidente dos EUA em Nova Iorque, referindo-se aos problemas técnicos em torno do seu discurso na sede da ONU, uma instituição que, segundo ele, "está muito longe de atingir o seu potencial".





Depois de vários minutos a enaltecer os seus feitos na presidência dos EUA e a economia norte-americana, que diz ser “a melhor economia de sempre no mundo”, Trump passou a detalhar aquelas que diz serem as suas conquistas, declarando ter acabado com sete guerras “intermináveis” em sete meses.



Nenhum outro presidente "jamais fez algo parecido", disse, acusando a ONU de não o ter ajudado nos seus vários esforços de paz. “Pena ter de fazer eu estas coisas e não a ONU”, asseverou.

"Qual é o propósito das Nações Unidas?", questionou, afirmando que a organização “não chega nem perto de atingir o seu potencial”. "A única coisa que parece fazer é declarações veementes, mas depois nunca concretiza nada. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras", disse.





“Não só as Nações Unidas não estão a resolver os problemas, como estão a criar problemas, como por exemplo com a imigração incontrolada”, continuou, acusando a ONU de incentivar a "invasão" de certos países através da imigração ilegal.



"A ONU está a financiar um ataque aos países ocidentais e às suas fronteiras", disse, referindo-se à ajuda financeira que a organização tem prestado aos migrantes necessitados. "A ONU apoia as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos", acrescentou.

Reconhecer o Estado palestiniano é uma "recompensa" para o Hamas

Passando para o conflito no Médio Oriente, Donald Trump disse que o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina por vários países, concretizado no domingo e na segunda-feira, é uma “recompensa às ações terroristas” do movimento islamita palestiniano Hamas, incluindo os ataques de 7 de outubro de 2023, que desencadearam o conflito na Faixa de Gaza.



“Reconhecer o Estado palestiniano seria uma recompensa demasiado grande para os terroristas do Hamas”, disse, acusando o movimento islamita de estar a rejeitar “ofertas razoáveis para a paz”.



O presidente norte-americano garante estar empenhado em conseguir um cessar-fogo na região e em libertar os reféns. “Temos de conseguir acabar com a guerra”, declarou.





Em seguida, mudou de assunto para falar sobre a guerra na Ucrânia. Trump admitiu que pensou que este seria o conflito mais fácil de resolver devido à sua boa relação com o presidente russo, Vladimir Putin, mas acrescentou: "Na guerra, nunca sabemos o que vai acontecer”.



Trump instou a Europa a “intensificar os esforços” e a acabar com a compra de produtos energéticos russos.



“Têm de parar imediatamente de comprar combustível à Rússia ou vamos continuar a perder tempo”, disse, afirmando que para se conseguir um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, as nações europeias têm de adotar “as mesmas medidas exatas” que os EUA.





(em atualização)