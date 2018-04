Lordes dão poder ao Parlamento para bloquear ou alterar Brexit

RTP30 Abr, 2018, 17:51 / atualizado em 30 Abr, 2018, 17:51 | Mundo

Os Lordes aprovaram por maioria - 335 contra 244 - a alteração que, na prática, dá poder ao Parlamento para exigir, se assim entender, um regresso à mesa de negociações do país em relação ao acordo de saída que está a ser negociado pelo Governo de Theresa May, que sai derrotada nesta votação.



A primeira-ministra pretende que o executivo tenha o poder de abandonar a União Europeia mesmo sem um acordo para a saída.



Com esta decisão, o parlamento britânico pode mesmo, apesar de improvável nesta altura, parar com o processo do Brexit.



A alteração agora aprovada conta com a oposição do governo de May e pode ser anulada na Câmara Baixa do Parlamento, onde a primeira-minsitra tem uma maioria curta.