Loro Piana alvo da justiça italiana por exploração laboral

A marca de luxo Loro Piana, propriedade do grupo francês LVMH, é acusada de ter fechado os olhos "por negligência" às condições de trabalho dos operários subcontratados para fabricar as suas coleções, de acordo com as autoridades italianas. Algumas das mais prestigiadas marcas de luxo, como a Armani, já estiveram sob investigação da justiça italiana em casos semelhantes.