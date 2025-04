Los Angeles alcança maior acordo de sempre com vítimas de abuso sexual nos EUA

O acordo, que ainda terá de ser aprovado pelo Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, poderá ser o maior do género e ter efeitos financeiros de longa duração para o condado, disseram as mesmas fontes.

"Em nome do condado, peço desculpas de todo o coração a todos os que foram prejudicados por estes atos condenáveis", disse Fesia Davenport, chefe do executivo do condado, em comunicado.

O acordo poderá resolver processos judiciais movidos por milhares de pessoas que alegaram ter sido maltratadas e abusadas sexualmente em lares de acolhimento e centros de detenção juvenil no condado de Los Angeles.

Os queixosos puderam instaurar os processos graças a uma lei da Califórnia que entrou em vigor em 2020 e suspendeu o prazo de prescrição de três anos para as vítimas de abuso sexual infantil poderem abrir processos.

Muitas das reivindicações envolveram o Centro Infantil MacLaren, que foi encerrado em 2003.

A concretizar-se, o acordo do condado de Los Angeles supera o acordo de 2022, dos Boy Scouts of America, no valor de 2,6 mil milhões de dólares (2,37 mil milhões de euros), no qual mais de 80.000 homens que disseram ter sido molestados em crianças por dirigentes escuteiros e outros. Na altura, este foi considerado o maior acordo conjunto de abuso sexual na história dos EUA.

No ano passado, a arquidiocese de Los Angeles aceitou pagar 800 milhões de dólares às vítimas de abusos sexuais por parte do clero, elevando o pagamento total da arquidiocese católica, que abrange os condados de Santa Bárbara, Ventura e Los Angeles, para mais de 1,5 mil milhões de dólares.

Os acordos dos Boys Scouts of America e da Arquidiocese de Los Angeles são, até à data, os dois maiores acordos coletivos alcançados com vítimas de abusos sexuais nos Estados Unidos.

O acordo agora alcançado inclui a criação de uma linha de apoio em todo o condado de Los Angeles para denúncia de alegados abusos sexuais a crianças por funcionários do condado e o desenvolvimento de um sistema para agilizar as investigações, disseram as autoridades do condado.

"Ao equilibrar a justiça para as vítimas com o compromisso de reforma, esta resolução garante tanto o reconhecimento dos erros passados como um caminho para um futuro mais seguro e mais responsável", disse Patrick McNicholas, um dos advogados dos queixosos, em comunicado.

O conselho de queixas do condado vai considerar o acordo proposto na segunda-feira. Se for aprovado, será apreciado pelo Conselho de Supervisores em 29 de abril.