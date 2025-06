Los Angeles em recolher obrigatório

Leah Millis - Reuters

A autarca de Los Angeles, Karen Bass, explicou os motivos para avançar com esta medida na cidade.



A segunda maior cidade norte americana tem sido palco de protestos, há vários dias, contra a atuação da polícia federal de imigração, que, na semana passada, fez uma série de rusgas em lojas e bairros com uma grande percentagem de imigrantes hispânicos.



Os protestos em Los Angeles começaram na passada sexta-feira e alastraram entretanto a outros pontos do país, como Austin, no Texas, Chicago e Nova Iorque.