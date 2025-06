Los Angeles levanta recolher obrigatório no centro da cidade

O recolher imposto em 10 de junho proporcionou "esforços bem-sucedidos de prevenção e supressão do crime" e protegeu lojas, restaurantes, empresas e residentes de pessoas envolvidas em vandalismo, disse Bass, uma democrata.

Na segunda-feira, Bass reduziu o horário depois de se verificarem menos detenções durante as manifestações noturnas, referindo a redução da violência e do vandalismo no centro da cidade que se seguiu aos protestos.

Quando o recolher obrigatório foi imposto, Bass disse que a cidade "atingiu um ponto crítico" depois de 23 estabelecimentos comerciais terem sido assaltados e roubados, o que foi atribuído a agitadores que procuravam causar problemas.

O recolher obrigatório abrangeu uma parte relativamente pequena da cidade - uma secção de 2,5 quilómetros quadrados do centro da cidade que inclui a área onde ocorreram os protestos.

Na semana passada, Trump ordenou o envio de cerca de 4.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para a segunda maior cidade dos Estados Unidos, na sequência de protestos contra a intensificação da aplicação das leis de imigração.

Trump deu, no domingo, ordem aos funcionários federais dos serviços de imigração para alargarem os esforços para deportar imigrantes às "maiores cidades dos Estados Unidos, como Los Angeles, Chicago e Nova Iorque".

"Os agentes do ICE (Immigration and Customs Enforcement, agência federal norte-americana para a imigração e fronteiras) têm ordens", para "fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir o objetivo muito importante de realizar o maior Programa de deportação em massa da história", afirmou Trump numa publicação nas sua rede social Truth Social.

Essas instruções aos funcionários federais da imigração dão prioridade às deportações de cidades governadas por democratas.

Os protestos em Los Angeles, desencadeados pelas rusgas agressivas da agência federal norte-americana para a imigração e fronteiras (ICE, na sigla inglesa), aumentaram depois de Trump enviar tropas da Guarda Nacional e dos fuzileiros para ajudar a reprimir a violência na cidade, apesar das objeções da presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, e do governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos democratas.

Durante o fim de semana, manifestantes saíram às ruas em centenas de cidades dos Estados Unidos para denunciar o que dizem ser as tendências autoritárias de Trump, incluindo o aumento das deportações e as táticas repressivas utilizadas para as levar a cabo.