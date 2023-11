Lua de Júpiter. NASA permite assinar mensagem da Terra para Europa

Descoberto em 1610 por Galileu Galilei, Júpiter sempre motivou curiosidade pela sua excentricidade e grandiosidade. Trata-se do gigante gasoso com uma misteriosa tempestade "eterna" na sua atmosfera.







Mas se este planeta colossal aguça a curiosidade humana o seu satélite natural Europa, também descoberto por Galileu, pertencente a uma família de cerca de uma centena de satélites naturais, desperta igualmente um acrescido interesse.



Veja o modelo 3D da sonda Europa Clipper, da NASA e saiba como este veículo espacial realizará um levantamento detalhado da lua de Júpiter para determinar se existem locais abaixo da superfície deste satélite natural que possam sustentar vida.

Uma vida extra terrena, até agora difícil de encontrar, que a NASA espera confirmar, ou não, com a missão da sonda Europa Clipper.





Esta sonda espacial vai realizar um levantamento detalhado da lua Europa, para determinar se existem locais abaixo da superfície que possam sustentar vida.







Esta animação mostra o Europa Clipper da NASA durante um sobrevoo pela lua de Júpiter, Europa | NASA/JPL-Caltech A nave deverá chegar a Júpiter em 2030 e, uma vez em órbita, realizará quase 50 sobrevoos pelo satélite Europa, a baixa altitude, mudando a trajetória de voo a cada encontro para explorar locais diferentes, de modo a “varrer” quase toda a lua.

"Garrafa espacial" para Europa





Mais de 50 anos depois de o Homem ter ido à Lua, a exploração espacial continua a dar "pequenos mas gigantes" passos para o conhecimento planetário dentro e fora do sistema solar.





Se em 1969 foi preciso enviar à Lua Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins para deixar os nomes registados na história da exploração espacial, gravar e enviar o nosso nome para o espaço está agora a curta distância.





Numa iniciativa inserida na missão Europa Clipper, que vai enviar uma sonda até ao sistema joviano, a NASA está a oferecer a oportunidade a qualquer cidadão do mundo de poder enviar o nome para Júpiter através de uma “Mensagem numa Garrafa”. Na “garrafa digital”, feita de pequenos microchips, os nomes vão assinar um poema, “In Praise of Mystery: A Poem for Europa”, da poetisa laureada norte-americana Ada Limón, que descreve quem somos, o que procuramos e ao que vamos nesta senda exploratória espacial. Esta mensagem, que vai viajar quase 30 milhões de quilómetros até Júpiter, não leva apenas nomes., que descreve quem somos, o que procuramos e ao que vamos nesta senda exploratória espacial.





“Arqueando-nos sob o céu noturno

escuro e expansivo, apontamos

para os planetas que conhecemos,



fixe desejos rápidos nas estrelas. Da terra,

lemos o céu como se fosse um livro infalível

do universo, especialista e evidente.”





Excerto do poema “In Praise of Mystery: A Poem for Europa”, que vai a bordo da sonda especial Europa Clipper





Foto: NASA/DR







Mars Exploration. Esta não é a primeira vez que a NASA promove junto do público a possibilidade de associar o nome às missões enviadas para o espaço, como por exemplo no programa





Uma fórmula já vencedora e que atrai mais curiosos e adeptos do campo do conhecimento científico em volta da exploração espacial humana.