Luanda Leacks. Isabel dos Santos vai vender participação no banco Eurobic

Isabel dos Santos anunciou que vai sair da estrutura acionista do EuroBic. A empresária angolana decidiu vender a participação de 42,5 por cento que detém no banco e disse que há interessados. O Eurobic é um dos visados na investigação Luanda Leaks, devido à alegada transferência de dinheiro da Sonangol para o Dubai.