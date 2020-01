Luanda Leaks. António Costa garante total colaboração e nega tratamento especial a Isabel dos Santos

, começou por declarar o primeiro-ministro português. “Espero que este caso permita à justiça angolana tratar aquilo que tem a tratar, e às empresas portuguesas continuar a desenvolver a sua atividade dentro do maior quadro de estabilidade que seja possível”.António Costa respondeu às acusações do Bloco de Esquerda sobre ter sempre dado um tratamento especial a Isabel dos Santos. “, mas quando a doutora Catarina Martins quiser conhecer algum facto sobre a atuação do Governo, e designadamente sobre a minha atuação, tem sempre oportunidade de me telefonar ou visitar e eu terei todo o gosto em poder prestar esclarecimentos”, frisou.

Sandra Machado Soares, Sérgio Vicente, Ricardo Passos Mota, Dores Queirós - RTP



“Eu recordo que, quando nós tomámos posse, havia um enorme conflito num caso concreto, que era o BPI, entre a engenheira Isabel dos Santos e outros acionistas, e havia um sistema de blindagem estatutária que garantia que a engenheira impedisse a alteração desse quadro estatutário”, recordou Costa.“E o Governo agiu como lhe competia, procurando contribuir ativamente para que os conflitos fossem ultrapassados e, não tendo sido, fez o que devia, que foi alterar a lei, pôr fim à desblindagem e permitir ao banco que encontrasse o seu caminho normalmente”.

O procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, irá reunir-se na quinta-feira com a homóloga portuguesa, Lucília Gago, em Lisboa, de acordo com uma fonte ligada à Procuradoria-Geral da República de Angola contactada pela agência Lusa.

Questionado sobre se as empresas portuguesas têm motivos para preocupação, nomeadamente a Efacec,Para o líder do Governo, as empresas não devem ser “contaminadas” por vicissitudes que atinjam acionistas das mesmas, “sobretudo se tiverem boas práticas de gestão e uma separação muito clara entre aquilo que é a sua atividade (…) e os seus acionistas”.O primeiro-ministro aproveitou para esclarecer que. “Pelo contrário, há um total alinhamento de pontos de vista sobre esta matéria”, disse.