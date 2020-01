Luanda Leaks. Gestor de conta de Isabel dos Santos no EuroBic encontrado morto

No passado dia 7 de janeiro, alguns dias antes de ser conhecido o caso, Nuno Ribeiro da Cunha tinha sido encontrado com ferimentos graves na casa de férias da família em Vila Nova de Milfontes.Na altura, a Policia Judiciária colocou três possibilidades em cima da mesa: tentativa de suicídio; simulação de tentativa de suicídio ou tentativa de homicídio.Segundo oNuno Ribeiro dos Santos terá afirmado à Polícia Judiciária que se tinha tratado de uma tentativa de suicídio, motivada por uma depressão que não estaria relacionada com questões profissionais

Foi Nuno Ribeiro da Cunha que validou as transferências da conta da Sonagol no EuroBic para o Dubai, no dia seguinte a Isabel dos Santos ter sido exonerada do cargo que exercia na petrolífera angolana, segundo os documentos revelados pelo Luanda Leaks.







Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com a empresária e filha do ex-Presidente angolano Isabel dos Santos, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS.