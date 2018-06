Luanda marcha contra "insustentável e alarmante" nível de violência em Angola

Lusa07 Jun, 2018, 10:51 | Mundo

O comando provincial de Luanda da polícia angolana já admitiu esta semana que a capital, com quase sete milhões de habitantes, enfrenta uma onda de criminalidade com um grau de violência invulgar, nomeadamente assaltos à mão armada, homicídios e violações sexuais.

Por outro lado, um agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi filmado a abater a tiro, a 1 de Junho, um alegado assaltante, que já se encontrava imobilizado no chão, na via pública, nos arredores de Luanda. O vídeo do homicídio, relatado como uma execução sumária, foi rapidamente partilhado nas redes sociais, com comentários a favor e contra a atuação do agente, entretanto detido.

Na carta dirigida ao governo da província de Luanda, informando da realização de uma marcha "pacífica e silenciosa contra a violência e a banalização da criminalidade", os dirigente da OCSJ, uma organização da sociedade civil angolana que promove a coesão social e os direitos humanos, alerta para o "fenómeno alarmante do crescimento da criminalidade e violência social que em geral está a afetar toda a esfera da sociedade angolana".

Esta violência, sublinha a associação, liderada pelo advogado angolano Zola Ferreira Bambi, é caracterizada "por homicídios, desaparecimentos forçados, torturas, execuções sumárias, agressões físicas e verbais, sequestros e raptos, violações sexuais, detenções e prisões ilegais", mas também "outras formas de maus-tratos perpetrados por particulares, assim como funcionários ou agentes investidos de poder de Estado, como pelas instituições".

"Esta violência, que começa a banalizar-se, tem o seu foco nas comunidades e eventualmente nas instituições públicas, como esquadras policiais, centros de reclusão e outras instituições públicas", aponta a organização, ao justificar a realização desta marcha, a partir das 10h00 de 16 de Junho, na avenida junto à marginal de Luanda.

Na mesma carta, a organização aponta o exemplo recente, ocorrido a 2 de Maio, envolvendo uma advogada da própria instituição que, no "exercício das suas funções" e "revestida de imunidades garantidas constitucionalmente", foi alvo de tentativa de sequestro, agressões e maus-tratos por "pessoas investidas de poder de Estado", nomeadamente da Polícia Nacional e agentes do SIC.

"Sendo insustentável e alarmante o nível de violência e violações dos direitos humanos, e outros garantidos constitucionalmente, essencialmente os direitos à vida, à liberdade de expressão, manifestação e reunião, à integridade e dignidade humana", justifica ainda aquela organização.

A Polícia Nacional de Angola anunciou na terça-feira ter detido, em Luanda, um total de 246 cidadãos pela prática de crimes diversos, em apenas três dias, no âmbito da segunda fase da "Operação Tigre".

De acordo com informação divulgada pelo comando-geral da Polícia Nacional, esta operação desenrolou-se entre sexta-feira e domingo, permitindo o esclarecimento de 132 crimes e a apreensão de 38 armas de fogo e outras 21 armas brancas, além de 23 viaturas e 29 motorizadas.