Lucros da Samsung sobem 31,3% no terceiro trimestre

O lucro bruto de exploração (EBITDA) cresceu 27,41% em relação ao ano anterior, enquanto o de exploração aumentou 28%, o melhor valor alcançado nos últimos três anos.A empresa também alcançou receitas de vendas recorde para o período julho-setembro, mais 10,48% do que há um ano.O desempenho no terceiro trimestre foi novamente impulsionado pelo negócio de "chips" da empresa, com preços crescentes e maior rentabilidade no fabrico por contrato.

Já o negócio dos telemóveis registou 25,36% mais receitas do que no trimestre anterior.