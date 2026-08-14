Luigi Mangione declara-se culpado do homicídio do executivo de seguros Brian Thompson

Luigi Mangione foi preso num McDonalds em Altoona, Pensilvânia, em 9 de dezembro de 2024, e processado na ocasião enquanto suspeito do assassinato.







Mangione limitou-se a alterar a sua declaração de "inocente" para "culpado" e, ao fazê-lo, renunciou ao direito a um julgamento. "O senhor Mangione está preparado para se declarar culpado das acusações nesta fase", afirmou inicialmente a sua advogada, Karen Friedman Agnifilo, segundo a CNN. A juíza Margaret Garnett, de Nova Iorque, pediu ao arguido que confirmasse a sua declaração, ao que este respondeu "sim". Perante o tribunal criminal de Manhattan, Nova York, admitiu, esta sexta-feira, a culpabilidade perante duas acusações federais relacionadas com a perseguição e a morte da vítima, pelas quais pode receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

"Senhor Mangione, como se declara agora?", perguntou a juíza Margaret Garnett ao arguido.



Luigi Mangione inclinou-se para o microfone à sua frente e declarou: "culpado".



Foi a conclusão de um ano e meio de intenso espetáculo e de disputas legais, com Mangione a admitir ter assassinado o CEO da UnitedHealthcare em Manhattan, em dezembro de 2024.



A juíza tinha-lhe feito uma longa série de perguntas para determinar se estava ciente do que estava a fazer. Mangione garantiu que sim.



"Disparei sobre o Sr Thompson e ele morreu"

Brian Thompson era CEO da maior seguradora de saúde dos EUA, a UnitedHealthcare. Mangione te-lo-á assassinado em represália contra o sistema de saúde norte-americano, que lhe terá dificultado durante anos respostas às suas necessidades de compensação após uma fratura da coluna vertebral que lhe causou anos de dores intensas. Apoiantes de Mangione - herdeiro de uma família proeminente de Maryland e graduado de uma universidade de elite - lotaram as últimas fileiras do tribunal criminal de Manhattan.

Esta sexta-feira, Mangione deu pela primeira vez em tribunal a sua versão da história.

Afirmou ter descoberto que a UnitedHealthcare iria realizar uma conferência anual para investidores em Manhattan, em dezembro de 2024.



Pesquisou online e enviou um e-mail à empresa, "fingindo ser um investidor", disse Mangione ao tribunal. "Ao contrário das interações anteriores com as seguradoras", recebeu uma resposta rápida, acrescentou.



Usou então uma impressora 3D para fabricar uma arma e viajou entre estados com a intenção de matar. Depois, na manhã de 4 de dezembro de 2024, "disparei sobre o Sr Thompson em Manhattan e ele morreu", declarou à juíza. "Justiça para o Brian"

Depois da admissão de culpa, a família de Brian Thompson divulgou uma declaração, considerando que, "a confissão de culpa de hoje representa um passo importante para a justiça para o Brian e para a nossa família.



Embora nada possa aliviar a dor da sua perda, estamos gratos por o sistema de justiça federal ter responsabilizado o culpado por este ato hediondo.



Agora, aguardamos que o tribunal garanta que a sentença reflita a gravidade deste crime.



Continuamos cientes de que ainda haverá outros processos em Nova Iorque e na Pensilvânia, e continuaremos a procurar a justiça que o Brian merece", concluiu a declaração. Afirmou ter descoberto que a UnitedHealthcare iria realizar uma conferência anual para investidores em Manhattan, em dezembro de 2024.Pesquisou online e enviou um e-mail à empresa, "fingindo ser um investidor", disse Mangione ao tribunal. "Ao contrário das interações anteriores com as seguradoras", recebeu uma resposta rápida, acrescentou.Usou então uma impressora 3D para fabricar uma arma e viajou entre estados com a intenção de matar. Depois, na manhã de 4 de dezembro de 2024, "disparei sobre o Sr Thompson em Manhattan e ele morreu", declarou à juíza. Admissão federal pode anular julgamento estadual

Jamie McDonald, procurador distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, declarou à saída do tribunal que, como Mangione não fez um acordo judicial ao declarar-se culpado, os procuradores têm liberdade para "procurar a pena máxima prevista na lei".



"Não há concessões nem acordos", acrescentou McDonald.

Os procuradores recomendaram que Mangione cumpra uma pena de prisão entre 24 e 30 anos. Mas, em última análise, a juiz aGarnett decidirá a sua sentença. A juíza marcou para 18 de dezembro a leitura da sentença de Mangione, atualmente com 28 anos.

Jamie McDonald, procurador distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, declarou à saída do tribunal que, como Mangione não fez um acordo judicial ao declarar-se culpado, os procuradores têm liberdade para "procurar a pena máxima prevista na lei"."Não há concessões nem acordos", acrescentou McDonald. A advogada de defesa Friedman Agnifilo, lembrou que Mangione sofreu "anos de dores debilitantes e graves enquanto lutava para navegar pelos sistemas de saúde e seguros", acrescentando que acreditava que o sistema "o tinha abandonado e destruído a sua vida".

No estado de Nova Iorque, Luigi Mangione é também acusado do homicídio e enfrenta a mesma pena de prisão perpétua.





O seu julgamento estadual está marcado para começar a 8 de setembro com a seleção do júri, mas espera-se que os seus advogados tentem excluí-lo, através da exclusão de certas provas do julgamento, incluindo itens encontrados na sua mochila na altura da detenção e declarações que ele fez aos policias.





A defesa argumenta também que, após o acordo de confissão assinado a nível federal, o seu cliente não pode ser julgado uma segunda vez pelos mesmos crimes a nível estadual.