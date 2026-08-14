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Luigi Mangione declara-se culpado do homicídio do executivo de seguros Brian Thompson
Brian Thomson, diretor executivo da UnitedHealthcare, foi perseguido e morto a tiro frente a um hotel de Manhattan, em Nova Iorque, a 4 de dezembro de 2024. Tinha 50 anos.
Luigi Mangione foi preso num McDonalds em Altoona, Pensilvânia, em 9 de dezembro de 2024, e processado na ocasião enquanto suspeito do assassinato.
Perante o tribunal criminal de Manhattan, Nova York, admitiu, esta sexta-feira, a culpabilidade perante duas acusações federais relacionadas com a perseguição e a morte da vítima, pelas quais pode receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Mangione limitou-se a alterar a sua declaração de "inocente" para "culpado" e, ao fazê-lo, renunciou ao direito a um julgamento."O senhor Mangione está preparado para se declarar culpado das acusações nesta fase", afirmou inicialmente a sua advogada, Karen Friedman Agnifilo, segundo a CNN. A juíza Margaret Garnett, de Nova Iorque, pediu ao arguido que confirmasse a sua declaração, ao que este respondeu "sim".
"Senhor Mangione, como se declara agora?", perguntou a juíza Margaret Garnett ao arguido.
Luigi Mangione inclinou-se para o microfone à sua frente e declarou: "culpado".
Foi a conclusão de um ano e meio de intenso espetáculo e de disputas legais, com Mangione a admitir ter assassinado o CEO da UnitedHealthcare em Manhattan, em dezembro de 2024.
A juíza tinha-lhe feito uma longa série de perguntas para determinar se estava ciente do que estava a fazer. Mangione garantiu que sim.
Luigi Mangione inclinou-se para o microfone à sua frente e declarou: "culpado".
Foi a conclusão de um ano e meio de intenso espetáculo e de disputas legais, com Mangione a admitir ter assassinado o CEO da UnitedHealthcare em Manhattan, em dezembro de 2024.
A juíza tinha-lhe feito uma longa série de perguntas para determinar se estava ciente do que estava a fazer. Mangione garantiu que sim.
"Disparei sobre o Sr Thompson e ele morreu"
Brian Thompson era CEO da maior seguradora de saúde dos EUA, a UnitedHealthcare. Mangione te-lo-á assassinado em represália contra o sistema de saúde norte-americano, que lhe terá dificultado durante anos respostas às suas necessidades de compensação após uma fratura da coluna vertebral que lhe causou anos de dores intensas.Apoiantes de Mangione - herdeiro de uma família proeminente de Maryland e graduado de uma universidade de elite - lotaram as últimas fileiras do tribunal criminal de Manhattan.
Esta sexta-feira, Mangione deu pela primeira vez em tribunal a sua versão da história.
Afirmou ter descoberto que a UnitedHealthcare iria realizar uma conferência anual para investidores em Manhattan, em dezembro de 2024.
Pesquisou online e enviou um e-mail à empresa, "fingindo ser um investidor", disse Mangione ao tribunal. "Ao contrário das interações anteriores com as seguradoras", recebeu uma resposta rápida, acrescentou.
Usou então uma impressora 3D para fabricar uma arma e viajou entre estados com a intenção de matar. Depois, na manhã de 4 de dezembro de 2024, "disparei sobre o Sr Thompson em Manhattan e ele morreu", declarou à juíza.
Pesquisou online e enviou um e-mail à empresa, "fingindo ser um investidor", disse Mangione ao tribunal. "Ao contrário das interações anteriores com as seguradoras", recebeu uma resposta rápida, acrescentou.
Usou então uma impressora 3D para fabricar uma arma e viajou entre estados com a intenção de matar. Depois, na manhã de 4 de dezembro de 2024, "disparei sobre o Sr Thompson em Manhattan e ele morreu", declarou à juíza.
"Justiça para o Brian"
Depois da admissão de culpa, a família de Brian Thompson divulgou uma declaração, considerando que, "a confissão de culpa de hoje representa um passo importante para a justiça para o Brian e para a nossa família.
Embora nada possa aliviar a dor da sua perda, estamos gratos por o sistema de justiça federal ter responsabilizado o culpado por este ato hediondo.
Agora, aguardamos que o tribunal garanta que a sentença reflita a gravidade deste crime.
Continuamos cientes de que ainda haverá outros processos em Nova Iorque e na Pensilvânia, e continuaremos a procurar a justiça que o Brian merece", concluiu a declaração.
Embora nada possa aliviar a dor da sua perda, estamos gratos por o sistema de justiça federal ter responsabilizado o culpado por este ato hediondo.
Agora, aguardamos que o tribunal garanta que a sentença reflita a gravidade deste crime.
Continuamos cientes de que ainda haverá outros processos em Nova Iorque e na Pensilvânia, e continuaremos a procurar a justiça que o Brian merece", concluiu a declaração.
Admissão federal pode anular julgamento estadual
"Não há concessões nem acordos", acrescentou McDonald.
Os procuradores recomendaram que Mangione cumpra uma pena de prisão entre 24 e 30 anos. Mas, em última análise, a juiz aGarnett decidirá a sua sentença. A juíza marcou para 18 de dezembro a leitura da sentença de Mangione, atualmente com 28 anos.
A advogada de defesa Friedman Agnifilo, lembrou que Mangione sofreu "anos de dores debilitantes e graves enquanto lutava para navegar pelos sistemas de saúde e seguros", acrescentando que acreditava que o sistema "o tinha abandonado e destruído a sua vida".
O seu julgamento estadual está marcado para começar a 8 de setembro com a seleção do júri, mas espera-se que os seus advogados tentem excluí-lo, através da exclusão de certas provas do julgamento, incluindo itens encontrados na sua mochila na altura da detenção e declarações que ele fez aos policias.
A defesa argumenta também que, após o acordo de confissão assinado a nível federal, o seu cliente não pode ser julgado uma segunda vez pelos mesmos crimes a nível estadual.