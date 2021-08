Luisiana prepara-se para "extremamente perigoso" furacão Ida, 16 anos após Katrina

O furacão Ida, de categoria 1 de uma escala que vai até 5, situava-se às 22.00 horas de Lisboa a 70 quilómetros da ilha cubana da Juventude, segundo o último boletim do Centro dos Furacões dos EUA (NHC, na sigla em Inglês).

Com ventos de até 130 quilómetros por hora (km/h), o Ida está a avançar a 24 km/h para noroeste e deve chegar a terra no domingo, na Costa do Golfo, onde se situam os Estados do Luisiana e do Mississippi, segundo o NHC.

Esta agência estima que nessa altura o Ida pode evoluir para "um furacão principal" e "extremamente perigoso", atingindo a categoria 4, com ventos potencialmente superiores a 200 km/h.

O presidente Joe Biden aprovou na sexta-feira a declaração de estado de emergência para o Luisiana, para permitir uma "assistência federal" aos esforços de preparação, com ordens de retirada, voluntárias e obrigatórias, a terem sido já emitidas em alguns locais.

"O presidente vai seguir esta situação com atenção e ser mantido informado dos desenvolvimentos durante o fim de semana", disse a sua porta-voz, Jen Psaki.

"Este é um desafio extremo para o nosso Estado", declarou o governador do Luisiana, John Bel Edwards, em comunicado, quando o Estado se debate com uma nova vaga de infeções com o novo coronavirus, que coloca os seus hospitais sob forte pressão.

"É a altura de os habitantes do Luisiana se prepararem", exortou Bel Edwards, avançando que até sábado à noite todos os habitantes deveriam estar em um abrigo seguro.

"Garantam que vocês e a vossa família estão pontos a enfrentar qualquer eventualidade", disse.

Nova Orleães, em particular, antecipa potenciais estragos.

"Estamos na trajetória da tempestade, prevemos repercussões importantes", escreveu na rede social Twitter a presidente da câmara, LaToya Cantrell.

O Luisiana, Estado do sul do país, é atingido regularmente por furacões. Ainda não recuperou totalmente do traumatismo de 2005, quando o Katrina causou uma destruição elevada e mais de 1.800 mortos.

Nesta ocasião dramática, Nova Orleães tinha sido inundada em 80% quando os diques que a protegiam cederam.

Com o aquecimento da superfície dos oceanos, os furacões ficam mais fortes, segundo os cientistas, e aumentam os riscos incidentes sobre as comunidades costeiras de ondulação e inundação, amplificados pela subida do nível do mar.

Na semana passada, a tempestade tropical Henri, acompanhada de precipitações inéditas, atingiu o nordeste dos EUA, caso raro nesta região, e provocou que milhares de pessoas ficassem sem eletricidade.