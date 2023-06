Lukashenko recebeu réplica de bomba nuclear soviética

Foto: Serviço de imprensa da presidência da Bielorrússia via Reuters

O ministro da defesa da Bielorrússia entregou ao presidente uma réplica de uma bomba nuclear soviética, antes de uma reunião. Alexander Lukashenko está cada vez mais próximo do Kremlin e afastado do Ocidente e continua a assumir-se como protagonista no fim da rebelião do grupo Wagner na Rússia.