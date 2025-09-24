Lula acredita que reunião com Trump vai "acabar com o mal estar existente"

"Eu fiz questão de dizer ao Presidente Trump que nós temos muito o que conversar", disse Lula da Silva, numa conferência de imprensa em Nova Iorque, sobre a sua participação na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

"Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo Presidente Trump se deveu ao facto da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil", afirmou.

Lula da Silva não detalhou se a reunião será feita presencialmente ou não, mas frisou que "aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu".