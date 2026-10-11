Lula acusa Meta de bloquear os seus conteúdos nas redes sociais

Luís Inácio ‘Lula’ da Silva enfrenta, na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, em 25 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022.

Num comunicado citado pela Agência France Presse, a equipa refere que, nos últimos dias, a gigante tecnológica norte-americana “”, enquanto umaA equipa do líder de esquerda, que se candidata a um quarto mandato presidencial, denunciou também que, antes da primeira volta do passado domingo, que Bolsonaro venceu (47% contra 45%), a página de Lula e as de outros líderes de esquerda “desapareceram subitamente do motor de busca do Instagram”.“As alegações são simplesmente falsas e não se baseiam em nenhum facto. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil, nem contas específicas”, defendeu a filial da Meta no Brasil, num email enviado à Agência France Presse.A equipa de campanha de Lula da Silva referiu já ter apresentado uma queixa junto do tribunal eleitoral contra os alegados bloqueios.