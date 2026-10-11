Mundo
Lula acusa Meta de bloquear os seus conteúdos nas redes sociais
A equipa da campanha do Presidente do Brasil e candidato à reeleição, Lula da Silva, acusou no sábado a empresa de tecnologia e redes sociais Meta, de "interferências", alegando bloqueios dos seus conteúdos.
Num comunicado citado pela Agência France Presse, a equipa refere que, nos últimos dias, a gigante tecnológica norte-americana “impediu que o perfil do Presidente Lula promovesse publicações do ‘feed’ no Instagram”, enquanto uma publicação da sua conta oficial “sofreu uma interrupção na contagem de visualizações, o que afetou o seu alcance”.
Luís Inácio ‘Lula’ da Silva enfrenta, na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, em 25 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022.A equipa do líder de esquerda, que se candidata a um quarto mandato presidencial, denunciou também que, antes da primeira volta do passado domingo, que Bolsonaro venceu (47% contra 45%), a página de Lula e as de outros líderes de esquerda “desapareceram subitamente do motor de busca do Instagram”.
A Meta atribuiu estes episódios a problemas técnicos.
“As alegações são simplesmente falsas e não se baseiam em nenhum facto. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil, nem contas específicas”, defendeu a filial da Meta no Brasil, num email enviado à Agência France Presse.
A empresa acrescentou ainda que respeita as regras eleitorais e está empenhada “em garantir condições equitativas” na utilização das plataformas.
A equipa de campanha de Lula da Silva referiu já ter apresentado uma queixa junto do tribunal eleitoral contra os alegados bloqueios.
Após a primeira volta das eleições, o presidente octogenário, que não utiliza telemóvel, implementou uma estratégia centrada nas redes sociais, onde começou a publicar vídeos.
Luís Inácio ‘Lula’ da Silva enfrenta, na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, em 25 de outubro, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022.A equipa do líder de esquerda, que se candidata a um quarto mandato presidencial, denunciou também que, antes da primeira volta do passado domingo, que Bolsonaro venceu (47% contra 45%), a página de Lula e as de outros líderes de esquerda “desapareceram subitamente do motor de busca do Instagram”.
A Meta atribuiu estes episódios a problemas técnicos.
“As alegações são simplesmente falsas e não se baseiam em nenhum facto. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil, nem contas específicas”, defendeu a filial da Meta no Brasil, num email enviado à Agência France Presse.
A empresa acrescentou ainda que respeita as regras eleitorais e está empenhada “em garantir condições equitativas” na utilização das plataformas.
A equipa de campanha de Lula da Silva referiu já ter apresentado uma queixa junto do tribunal eleitoral contra os alegados bloqueios.
Após a primeira volta das eleições, o presidente octogenário, que não utiliza telemóvel, implementou uma estratégia centrada nas redes sociais, onde começou a publicar vídeos.