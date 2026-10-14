Lula acusa Meta de "interferência" nas eleições brasileiras



Na semana passada, a campanha presidencial já tinha apresentado uma queixa junto do Tribunal Superior Eleitoral, mas esta quarta-feira o Partido dos Trabalhadores denunciou que a ferramenta de inteligência artificial do Whatsapp, a Meta AI, está a produzir conteúdos de Flávio Bolsonaro e a impedir a criação de imagens e postais da campanha de Lula.





“A Meta AI, motor de inteligência artificial que integra todas as plataformas geridas pela Meta – Instagram, Whatsapp e Facebook – é, por si, enviesado e busca, a todo custo, entregar ao utilizador um resultado favorável a Flávio Bolsonaro, ainda que o mesmo utilizador insista em Lula”, afirmaram os advogados numa petição enviada hoje ao TSE.



"Nós não podemos admitir esta interferência que está a ocorrer aqui das big techs, principalmente da Meta, nestas eleições", afirmou o ex-ministro Camilo Santana, coordenador da campanha do PT, confirmando que a denúncia foi determinada pelo próprio presidente.



Lula da Silva e Flávio Bolsonaro vão disputar a segunda volta das eleições brasileiras a 25 de outubro. No próximo domingo, deverão enfrentar-se num debate televisivo.

O presidente brasileiro, Lula da Silva, recandidato a um novo mandato presidencial, ordenou que a sua campanha apresenteLula acusa a empresa proprietária do Facebook, Instagram e Whatsapp, liderada por Mark Zuckerberg, de, que vão ser disputadas à segunda volta.