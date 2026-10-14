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Brasil 2026
Lula acusa Meta de "interferência" nas eleições brasileiras
O Partido dos Trabalhadores (PT) vai apresentar queixa na Organização dos Estados Americanos porque o Whatsapp está a vetar a produção de conteúdos gerados por inteligência artificial da campanha de Lula. Já Flávio Bolsonaro continua a usar a mesma receita, sem qualquer restrição, para animar o eleitorado.
O presidente brasileiro, Lula da Silva, recandidato a um novo mandato presidencial, ordenou que a sua campanha apresente uma queixa junto da Organização dos Estados Americanos (OEA) contra a tecnológica norte-americana Meta. Lula acusa a empresa proprietária do Facebook, Instagram e Whatsapp, liderada por Mark Zuckerberg, de “ingerência” nestas eleições presidenciais, que vão ser disputadas à segunda volta.
Na semana passada, a campanha presidencial já tinha apresentado uma queixa junto do Tribunal Superior Eleitoral, mas esta quarta-feira o Partido dos Trabalhadores denunciou que a ferramenta de inteligência artificial do Whatsapp, a Meta AI, está a produzir conteúdos de Flávio Bolsonaro e a impedir a criação de imagens e postais da campanha de Lula.
Na semana passada, a campanha presidencial já tinha apresentado uma queixa junto do Tribunal Superior Eleitoral, mas esta quarta-feira o Partido dos Trabalhadores denunciou que a ferramenta de inteligência artificial do Whatsapp, a Meta AI, está a produzir conteúdos de Flávio Bolsonaro e a impedir a criação de imagens e postais da campanha de Lula.
“A Meta AI, motor de inteligência artificial que integra todas as plataformas geridas pela Meta – Instagram, Whatsapp e Facebook – é, por si, enviesado e busca, a todo custo, entregar ao utilizador um resultado favorável a Flávio Bolsonaro, ainda que o mesmo utilizador insista em Lula”, afirmaram os advogados numa petição enviada hoje ao TSE.
"Nós não podemos admitir esta interferência que está a ocorrer aqui das big techs, principalmente da Meta, nestas eleições", afirmou o ex-ministro Camilo Santana, coordenador da campanha do PT, confirmando que a denúncia foi determinada pelo próprio presidente.
Lula da Silva e Flávio Bolsonaro vão disputar a segunda volta das eleições brasileiras a 25 de outubro. No próximo domingo, deverão enfrentar-se num debate televisivo.
"Nós não podemos admitir esta interferência que está a ocorrer aqui das big techs, principalmente da Meta, nestas eleições", afirmou o ex-ministro Camilo Santana, coordenador da campanha do PT, confirmando que a denúncia foi determinada pelo próprio presidente.
Lula da Silva e Flávio Bolsonaro vão disputar a segunda volta das eleições brasileiras a 25 de outubro. No próximo domingo, deverão enfrentar-se num debate televisivo.