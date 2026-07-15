Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em sondagem

Esta foi a primeira sondagem da Quaest após uma série de acontecimentos políticos, incluindo uma investigação de corrupção contra um importante aliado de Lula e discussões sobre a responsabilização em relação à nova aliança com os EUA e ameaças tarifárias contra o Brasil.





Em junho, uma sondagem da Quaest mostrava Lula à frente de Flávio Bolsonaro por 44% a 38%.



Num cenário de primeira volta, Lula obteria 40%, Bolsonaro 28%, Ronaldo Caiado 4%, Renan Santos 3% e Romeu Zema 2%.



No Brasil, se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, os dois candidatos mais votados seguem para a segunda volta.





Lula, de esquerda, tem 45% das intenções de voto numa eventual segunda volta, contra 37% do senador Bolsonaro, atualmente o principal candidato da oposição.