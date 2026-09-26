Lula anuncia proibição das bets no Brasil a poucos dias das eleições

O presidente brasileiro defende que é uma medida drástica a pensar nas famílias. O tema promete aquecer a última semana de campanha no país.O Congresso brasileiro tem agora 120 dias para se pronunciar, mas a medida já foi assinada por Lula da Silva e entrou em vigor de imediato.





Quem tem dinheiro nas plataformas, pode resgatá-lo até segunda-feira, dia 5 de outubro. Quem não obedecer, arrisca-se a seis anos de cadeia.







A medida é vista como eleitoralista, uma vez que o país está em campanha para as eleições do próximo fim-de-semana.