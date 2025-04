Lula classifica de "abominável" deputadas transgénero receberem vistos dos EUA do sexo masculino

"O que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável", disse Lula da Silva, dirigindo-se a Erika Hilton uma das deputadas visadas, durante uma reunião do Palácio do Planalto sobre projetos de lei sobre combate à violência e proteção de direitos das mulheres.

"Você não foi pedir mudança de sexo, foi pedir passaporte para fazer uma viagem aos Estados Unidos. Era isso que eles deveriam ter-te dado. E defender isso é defender a soberania brasileira. É o mínimo que a gente espera", frisou o chefe de Estado, citado pela Agência Brasil.

O Chefe de Estado brasileiro cobrou ainda ao Ministério das Relações Exteriores para que este emita uma nota de repúdio mostrando a "inconformidade do Brasil com a ingerência de uma embaixada no passaporte de uma brasileira".

"Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é, é o Brasil e é ela, sobretudo. É a ciência. Não é o decreto do Trump. Então, é importante que vocês aprendam a ficar inquietas também", sublinhou.

A primeira a denunciar a situação foi Erika Hilton, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que havia sido convidada a participar de um evento organizado pela comunidade brasileira, pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mas desistiu de viajar após receber o visto.

Mais tarde, Duda Salabert, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), revelou que o mesmo aconteceu com ela, apesar de todos os seus documentos, incluindo a certidão de nascimento, a identificarem como mulher.

Erika Hilton, entretanto, já agradeceu as palavras de Lula da Silva.

Recorrendo às redes sociais, a deputada brasileira enalteceu o facto do Presidente brasileiro ter defendido a soberania brasileira "o direito das pessoas que aqui vivem ao registo civil e a inviolabilidade diplomática de parlamentares em missão oficial".

"E defendeu a minha própria existência e o direito de pessoas trans serem quem são", acrescentou.