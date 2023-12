Lula comemora Natal antecipado com recolhedores de lixo

O chefe de Estado, juntamente com quase todos os seus ministros, visitou uma feira de cooperativas de reciclagem realizada em Brasília, que reúne cerca de 3.000 pessoas dedicadas à recolha de resíduos, a maioria das quais sem-abrigo, organizada anualmente pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Desde o primeiro mandato, há 20 anos, Lula da Silva tem como tradição participar do Natal dos Catadores.

Só não compareceu pessoalmente em 2011, devido ao tratamento de um cancro na laringe, em 2018, por se encontrar na prisão, e em 2020, devido à pandemia de covid-19.

A feira, organizada pelo Governo, expõe e vende artigos feitos com material reciclado e também oferece cursos sobre a gestão correta do lixo.

"Destruir é muito mais fácil e rápido do que construir e recuperar", declarou, garantindo que a "reconstrução do Brasil" passa por dar dignidade aos mais pobres.

Lula da Silva citou algumas das medidas de apoio financeiro que o seu Governo aprovou nos últimos meses a favor dos moradores de rua e garantiu que, nos três anos que lhe restam no poder, "serão criadas as condições necessárias para que eles deixem de ser invisíveis e tenham orgulho do seu trabalho".