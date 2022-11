Lula da Silva convida Costa e Marcelo para a tomada de posse

Em declarações aos jornalistas, Lula da Silva afirmou que "o Brasil voltou ao mundo político" depois de anos "totalmente isolado do mundo".



Na visão de Lula da Silva, nos últimos anos "o Brasil virou um país triste, um país em que a esperança desapareceu".



Prometeu "cuidar da questão climática", lembrou a proposta de realizar a COP30 na Amazónia e assumiu "um compromisso de fé" para acabar com a fome no Brasil.



O presidente eleito do Brasil afirmou que Portugal é "um parceiro histórico, a nossa pátria-mãe" e que irá assinar o Prémio Camões atribuído a Chico Buarque e que o atual Governo brasileiro "não quis assinar".