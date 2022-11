Lula da Silva de visita a Portugal após a sua eleição

As datas da presença de Lula da Silva em Lisboa foram confirmadas à agência Lusa pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, embora também se saliente que o programa do presidente eleito do Brasil em Portugal ainda não está fechado.Durante a sua permanência em Portugal, até sábado, Lula da Silva vai-se encontrar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o facto de Lula da Silva escolher Portugal como primeiro país para uma visita bilateral representa “”.”, disse o ministro à Lusa.Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais de 30 de outubro com 50,9% dos votos, contra 49,1% para o atual presidente, Jair Bolsonaro, que procurava um novo mandato de quatro anos.Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil em 1 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, após ter governado o país entre 2003 e 2010.