Lula da Silva diz que Bolsonaro é pior do que Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva fez a afirmação, durante uma entrevista à rádio Metrópole de Salvador, quando defendeu que a autodeterminação dos povos é algo em que "não se toca" e deve ser respeitada, sem a interferência de outros países, pelo que cabe a cada população decidir sobre os seus governantes.



"Cada país cuida de seu país. Que Maduro seja o que quiser, mas quem tem que colocá-lo ou tirá-lo é o povo da Venezuela e não Bolsonaro, que é pior do que Maduro", disse Lula.



As declarações marcam um distanciamento entre o antigo presidente em relação ao governo de Nicolás Maduro, um antigo aliado, depois de no início deste ano, Lula ter chegado a pedir que Maduro fosse reconhecido como único e legítimo presidente da Venezuela.



Apesar dos laços estreitos que manteve no seu governo (2003-2010) com o falecido presidente venezuelano Hugo Chávez (1999-2013) e Maduro, Lula assegurou não apoiar o atual regime venezuelano, embora tenha reafirmado ser contra uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos.



"Não defendo o regime venezuelano. Não defendo o que Maduro faz ou deixa de fazer. O que penso é que o problema da Venezuela é um problema dos venezuelanos, não é um problema dos norte-americanos", frisou.



Por sua vez, Bolsonaro, alinhado com os Estados Unidos e forte crítico de Maduro, respondeu com ironia às declarações do antigo dirigente sindical brasileiro e, numa transmissão em direto nas redes sociais, disse que "isso será um sinal de que o povo da Venezuela está a viver muito bem".



Bolsonaro, líder da extrema-direita brasileira, acrescentou que, dentro de algumas semanas, pretende viajar para o estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela, para "mostrar como chegam as pessoas que fogem da ditadura".



Sob a administração de Bolsonaro, que tomou posse em janeiro de 2019, o Brasil declarou a Venezuela em situação de "grave e generalizada violação dos direitos humanos", o que facilitou a concessão do estatuto de refugiado a cerca de 50 mil venezuelanos.



De acordo com dados oficiais, cerca de 262.500 imigrantes venezuelanos vivem atualmente no Brasil, sendo que a maioria entrou em território brasileiro nos últimos cinco anos pela fronteira terrestre.