Lula da Silva diz que Bolsonaro não gosta do nordestino

Em conferência de imprensa no Recife, a capital do estado nordestino de Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva, "um filho da terra", apontou que o voto no Partido dos Trabalhadores (PT) é "uma questão de honra" de quem é nordestino ou quem tem aqui raízes.

"Como ele já não gostava de negros e mulheres", acusou lula da Silva, "agora diz que não gosta de nordestino, por isso é que o ato dele aqui foi um fiasco".

O antigo chefe de Estado referiu-se assim às ações de campanha do Presidente brasileiro, Jair Bolsnaro, que na quinta-feira esteve no Recife, onde foi recebido por uma pequena multidão de pessoas.

Nesta ação de campanha, Bolsonaro procurou fazer uma operação de charme ao nordestino, dizendo que a sua mulher e um dos seus filhos tinham "sangue" desta região.

"Ele que ligue a televisão para ver a nossa passeata", provocou Lula da Silva, depois de recordar que Bolsonaro disse que o povo nordestino vota no PT "porque é analfabeto".

Na semana passada, Jair Bolsonaro salientou que o seu adversário político era o candidato mais votado em "nove dos 10 estados com a maior taxa de analfabetismo", todos no nordeste do país.

A região do Nordeste do país, tradicionalmente aliada ao Partido dos Trabalhadores, deu a Lula da Silva uma vantagem de mais de 9,7 milhões de votos em relação a Bolsonaro.

Lula da Silva garantiu 66,7% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro, em todo o Nordeste.

Gerar emprego, acabar com a fome e investir na educação são a prioridade de Lula da Silva para o nordeste do país, a região que agrega a população mais pobre do país.

"Tenho orgulho de ser nordestino, mesmo que em pequeno tenha sofrido preconceito", frisou o antigo sindicalista.

Ao lado de Lula da Silva, a candidata a governadora do estado, Marília Arrais, frisou que é "momento histórico para Pernambuco" porque o filho da terra está presente.

Depois, afirmou que os pernambucanos farão tudo o que puderem para enviar "o fascismo para o lugar que ele deve ir, para o lixo".

A missão é a defesa "do Estado democrático de direito, contra o retrocesso e a defesa da democracia", apontou.

Na quarta-feira, depois de visitar um complexo de favelas no Rio de Janeiro, Lula da Silva começou a sua campanha pelo nordeste: foi para Salvador, a capital do estado nordestino da Bahia, que está também em disputa por um novo governador, onde foi recebido por um mar de gente para uma caminhada entre as principais ruas da cidade.

Na quinta-feira, participou em mais uma ação de campanha em Aracaju, estado de Sergipe, seguindo depois para Maceió.

Hoje está no Recife, no estado de Pernambuco onde nasceu.

No Recife esteve na quinta-feira o seu oponente, Jair Bolsonaro, que procurou convencer "aqueles que votaram no partido das trevas a mudar o seu voto".

Bolsonaro, antes de seguir para São Paulo, encontrou-se ainda com líderes religiosos da cidade.

Deverá ainda regressar no fim de semana ao nordeste para ações de campanha nos estados do Ceará e Piauí.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.