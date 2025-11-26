Lula da Silva diz que Brasil "deu uma lição de democracia ao mundo" com prisão de Bolsonaro

"Ontem [terça-feira] este país deu uma lição de democracia ao mundo, sem um alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com ameaças de fora, e fez um julgamento primoroso", frisou o chefe de Estado brasileiro, num evento realizado hoje no Palácio do Planalto.



Lula da Silva sublinhou: "Pela primeira vez você tem alguém preso por ameaça de golpe, tem quatro generais e um ex-Presidente, numa democracia que vale para todos e não é privilegio de alguém".



"Estou feliz não pela prisão de alguém, mas feliz por ver que o Brasil estava maduro para exercer sua democracia", disse.



Juntamente com Bolsonaro, começaram a cumprir as penas impostas pelo Supremo Tribunal pela tentativa de golpe outros sete condenados, entre os quais se encontram antigos chefes militares e ex-ministros do Governo que o ex-Presidente chefiou entre 2018 e 2022.



Jair Bolsonaro começou na terça-feira a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão num quarto de doze metros quadrados num edifício da Polícia Federal em Brasília.



O ex-chefe de Estado, que estava em prisão domiciliária por incumprimento de várias medidas cautelares impostas no âmbito do processo, já tinha sido transferido para essa sala da sede da Polícia Federal no sábado, após tentar danificar a pulseira eletrónica.



Deu-se assim início ao cumprimento da pena de prisão na sequência da condenação, a 11 de setembro, a 27 anos e 3 meses de prisão por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património tombado.



Bolsonaro nunca reconheceu a derrota, lançou críticas infundadas às urnas eletrónicas, incentivou manifestações de caráter antidemocrático em frente a bases militares e, segundo a justiça, projetou planos para permanecer no poder e até matar adversários políticos e judiciários, entre os quais Lula da Silva e Alexandre de Moares.



Tudo isto culminou nos ataques em Brasília, em 08 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiantes do ex-Presidente invadiram e vandalizaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, numa tentativa de golpe de Estado para depor Lula da Silva da Presidência.