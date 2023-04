Lula da Silva em Portugal. Tempo de pensar no futuro e de "alargar mais e mais horizontes"

(em atualização)

, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se ao presidente brasileiro e à primeira-dama, recordando as anteriores visitas de Estado oficiais a Portugal do chefe de Estado.Mencionando declarações de Cavaco Silva, durante a última visita de Lula da Silva a Lisboa, o presidente da República Portuguesa classificou o homólogo como, recordou o discurso de Cavaco Silva., frisou, em nome próprio, Marcelo Rebelo de Sousa., continuou o chefe de Estado português.Agradecendo a presença e participação do presidente brasileiro e da respetiva comitiva na Cimeira luso-brasileira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que esta visa “tratar a situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil”.Esta é uma cimeira que também discutir a construção do futuro “na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia”., disse Marcelo, referindo os laços entre Portugal e Brasil com mais de 200 anos.