Lula da Silva espera que se faça justiça no processo de Bolsonaro

“É óbvio que o ex-presidente tentou organizar um golpe de Estado no país, que me tentou assassinar e ao vice-presidente (Geraldo Alckmin), e todos sabem o que ele fez”, disse Lula, em Tóquio, no último dia de uma visita de Estado ao Japão.



Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal do Brasil proferiu uma decisão histórica, que expõe o ex-presidente Bolsonaro a uma pesada pena de prisão e mina as suas ambições de voltar ao poder.



“Ele não tem como provar a sua inocência”, disse Lula, acrescentando que, se Bolsonaro ”for considerado inocente neste caso, que seja declarado inocente. Se ele for considerado culpado, que seja punido”.



Bolsonaro defende-se



Ausente da audiência na quarta-feira, o ex-presidente de extrema-direita (2019-2022) disse a jornalistas em Brasília que rejeita as acusações “muito graves e infundadas”.



“Parece que têm algo pessoal contra mim”, afirmou.



Ameaçado com uma pena cumulativa que pode ultrapassar os 40 anos de prisão, Bolsonaro afirmou ser vítima da “maior perseguição política e judicial da história do Brasil”.



Nostálgico confesso da ditadura, o ex-capitão do exército, de 70 anos, é acusado pelos procuradores de ser o “líder” de uma “organização criminosa” que engendrou uma conspiração para se manter no poder “a todo o custo” após as eleições de outubro de 2022, que acabou por perder para o atual presidente de esquerda, Lula da Silva.