Lula da Silva "estarrecido" com número de mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

"O Presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais e também se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem conhecimento do Governo federal, sem nenhuma possibilidade de o Governo federal participar de alguma forma", disse Ricardo Lewandowski.

Lula da Silva ainda não se manifestou publicamente sobre o caso porque, quando a operação decorreu, estava no avião a regressar de uma viagem de oficial de uma semana à Ásia.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse que morreram 132 pessoas, depois de terem sido encontrados hoje cerca de 60 corpos, na sequência da megaoperação lançada terça-feira nas favelas da cidade contra o Comando Vermelho.