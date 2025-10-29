Lula da Silva "estarrecido" com número de mortos em megaoperação no Rio de Janeiro
O ministro da Justiça do Brasil afirmou que o chefe de Estado, Lula da Silva, ficou "estarrecido" com o número de mortos da megaoperação contra o Comando Vermelho, desencadeada terça-feira, em dois complexos de favelas do Rio de Janeiro.
"O Presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais e também se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem conhecimento do Governo federal, sem nenhuma possibilidade de o Governo federal participar de alguma forma", disse Ricardo Lewandowski.
Lula da Silva ainda não se manifestou publicamente sobre o caso porque, quando a operação decorreu, estava no avião a regressar de uma viagem de oficial de uma semana à Ásia.
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse que morreram 132 pessoas, depois de terem sido encontrados hoje cerca de 60 corpos, na sequência da megaoperação lançada terça-feira nas favelas da cidade contra o Comando Vermelho.