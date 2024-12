Lula da Silva estável após cirugia ao cérebro

EPA

A equipa clínica que realizou esta operação acredita que Lula possa ter alta na próxima semana.



Os médicos asseguram também que o chefe de Estado brasileiro não vai ficar com qualquer lesão cerebral por causa deste episódio.



Até à recuperação clinica de Lula da Silva, quem assume a Presidência do Brasil é o vice-presidente Geraldo Alckmin.



Marcelo Rebelo de Sousa publicou uma nota no site do Palácio de Belém a desejar a recuperação rápida do chefe de Estado brasileiro.