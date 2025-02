Lula da Silva fala sobre respeito aos migrantes em cerimónia com Marcelo e Montenegro

"Respeitar a dignidade daqueles que emigram em busca de uma vida melhor é reconhecer que há mais semelhanças do que diferenças entre nós", frisou o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a cerimónia de entrega do Prémio Camões de Literatura à escritora brasileira Adélia Prado

"A humanidade comum que nos une é a principal arma contra a xenofobia e descriminação racial", acrescentou Lula da Silva, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, na presença também do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de vários ministros portugueses que se encontram na capital brasileira para participar, na quarta-feira, na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira.