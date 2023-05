Lula da Silva falou com Putin e recusou convite para ir à Rússia

”, adiantou o presidente brasileiro através do Twitter.

“Mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz”, acrescentou na mesma mensagem divulgada na rede social.







Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e… — Lula (@LulaOficial) May 26, 2023





De acordo com a agência Reuters, o Kremlin já confirmou a conversa telefónica entre os dois líderes. Moscovo diz que o presidente russo se mostrou aberto ao diálogo no contacto com Lula da Silva.







Desde o início da guerra na Ucrânia, o Brasil nunca impôs sanções financeiras à Rússia ou concordou em fornecer armas a Kiev. Desde que tomou posse, a 1 de janeiro, Lula da Silva tem procurado posicionar-se como mediador do conflito.





Nos últimos meses, o presidente brasileiro tem causado polémica ao afirmar, em várias ocasiões, que Ucrânia e Rússia partilham responsabilidades pela eclosão do conflito.