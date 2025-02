Lula da Silva fará visita de Estado a França em junho

Os dois chefes de Estado conversaram ao telefone e, segundo a mensagem de Macron na rede social X, consideram que a paz na Ucrânia "só pode ser alcançada através de discussões que juntem a Rússia e a Ucrânia à mesma mesa".

"A paz é possível e a comunidade internacional deve mobilizar-se", acrescentou o chefe de Estado francês.

No comunicado divulgado pela Presidência brasileira, afirma-se que "Lula expressou [a] sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do país com a promoção da paz e com a defesa da democracia. Macron reconheceu a importância da contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia".

Os dois Presidentes "reiteraram a importância de uma solução para a guerra que inclua a participação de todas as partes envolvidas no conflito. Ambos acordaram seguir em permanente contacto sobre esse tema", acrescenta-se no comunicado da Presidência brasileira.

Macron e Lula abordaram ainda a próxima conferência da ONU sobre o clima, a realizar no outono na cidade brasileira de Belém, na Amazónia, assumindo o compromisso de trabalharem em conjunto para que o evento "seja um sucesso", destacando que os dois têm "várias iniciativas a favor do clima, da biodiversidade, dos oceanos, da democracia, bem como do desenvolvimento económico e agrícola".

"O Presidente Lula aceitou [o] convite do Presidente Macron para realizar [uma] visita de Estado à França, nos dias 06 e 07 de junho próximo, bem como confirmou [a sua] presença na Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, que terá lugar em Nice, nos dias 08 e 09 de junho" adiantou a Presidência brasileira.

Emmanuel Macron, que confirmou a sua presença na conferência a realizar em Belém, visitou o Brasil duas vezes em 2024, uma delas para participar na cimeira do G20.