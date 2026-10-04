Mundo
Lula da Silva garante que o que está em jogo "é a definição de um projeto" para o Brasil
Lula da Silva votou numa Escola Estadual, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Diz estar confiante numa vitória nas eleições e garante que o que o povo brasileiro decidir vai ser acatado.
“O que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O eleitor vai ter de decidir entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o positivismo e o negacionaismo, entre o desenvolvimento e o atraso, entre o crescimento económico e o retrocesso”, afirmou, alertando que os eleitores têm de pensar no futuro do Brasil.
Diz estar confiante numa vitória, quer pelo governo que liderou, quer pelo trabalho que fizeram na campanha. “É preciso muito tempo para consertar este país”, afirmou. No entanto, e apesar do auto-elogio ao seu trabalho, diz que é preciso “fazer o dobro para o futuro está garantido”.
Mais de 158 milhões de brasileiros são hoje chamados às urnas para as eleições gerais do país, em que se procura também eleger o próximo Presidente, num escrutínio altamente polarizado entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.
Diz estar confiante numa vitória, quer pelo governo que liderou, quer pelo trabalho que fizeram na campanha. “É preciso muito tempo para consertar este país”, afirmou. No entanto, e apesar do auto-elogio ao seu trabalho, diz que é preciso “fazer o dobro para o futuro está garantido”.
Mais de 158 milhões de brasileiros são hoje chamados às urnas para as eleições gerais do país, em que se procura também eleger o próximo Presidente, num escrutínio altamente polarizado entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.