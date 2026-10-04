Lula da Silva garante que o que está em jogo "é a definição de um projeto" para o Brasil

, entre o positivismo e o negacionaismo, entre o desenvolvimento e o atraso, entre o crescimento económico e o retrocesso”, afirmou, alertando que os eleitores têm de pensar no futuro do Brasil.Diz estar confiante numa vitória, quer pelo governo que liderou, quer pelo trabalho que fizeram na campanha.afirmou. No entanto, e apesar do auto-elogio ao seu trabalho, diz que é preciso “fazer o dobro para o futuro está garantido”.Mais de 158 milhões de brasileiros são hoje chamados às urnas para as eleições gerais do país, em que se procura também eleger o próximo Presidente, num escrutínio altamente polarizado entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.