Lula da Silva "nunca quis outro comportamento dos EUA e da UE" na guerra da Ucrânia

Lula da Silva defende que as Nações Unidas e o G20 devem ser convocados para encontrar soluções que acabem com a guerra na Ucrânia. Em entrevista exclusiva à RTP, o presidente do Brasil esclareceu que nunca quis defender que os Estados Unidos e a União Europeia deixassem de apoiar a Ucrânia. E quer que ambos comecem também a empenhar-se na paz.