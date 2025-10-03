Lula da Silva obrigado a abandonar avião com problemas no motor e risco de incêndio

O chefe de Estado brasileiro encontra-se em Belém para inaugurar as obras da cimeira mundial sobre o clima (COP30).

Antes de voar para Ilha do Marajó, o avião apresentou um problema no motor que o obrigou a trocar de aeronave.

"Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu estivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", disse, em entrevista à TV Liberal.

"Ontem eu fui na matriz, eu fui agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, porque ontem aconteceu um outro problema comigo no avião", revelou o Presidente brasileiro.

Este não é o primeiro contratempo aéreo que o chefe de Estado brasileiro sofre desde que iniciou o seu terceiro mandato, em 01 de janeiro de 2023.

Em 2024, quando regressava de uma viagem ao México, o seu avião oficial, no qual o acompanhava uma numerosa comitiva de ministros e parlamentares, sofreu problemas técnicos e ficou cinco horas a circular no ar até consumir o combustível e aterrar novamente naquele país.

Lula da Silva está de visita a Belém, capital do estado do Pará, no coração da Amazónia brasileira, para inaugurar uma série de obras relacionadas com a cimeira mundial do clima da ONU (COP30), que terá início em novembro.