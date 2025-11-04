Lula da Silva pede inquérito à operação policial no Rio de Janeiro





(Com agências)

A dois dias da cimeira de líderes que antecede a Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP30 na cidade amazónica de Belém, o chefe de Estado brasileiro, durante uma entrevista com seis agências internacionais, frisou que a decisão do juiz que autorizou a megaoperação era “uma ordem de prisão”.“Não tinha uma ordem de matança”, sublinhou o chefe de Estado brasileiro, defendendo que é necessário averiguar qualquer “tipo de falha ou se tem alguma coisa mais delicada da operação”.Ontem, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou ao Governo do Rio de Janeiro a “preservação e documentação” de todas as provas materiais relacionadas com a sangrenta operação policial nas favelas.O juiz Alexandre de Moraes ordenou que o trabalho de preservação total da documentação dos elementos materiais – incluindo as peritagens e as cadeias de custódia - seja realizada de forma “rigorosa e integral” para garantir a transparência e a investigação dos factos pelo Ministério Público.No dia 28 de outubro, os complexos de favelas da Penha e do Alemão, situados numa região onde vivem cerca de 200 mil pessoas, foram palco na terça-feira da operação policial mais letal já registada no Brasil, que resultou na morte de pelo menos 121 pessoas.Insurgindo-se contra o “massacre”, manifestantes desfilaram no Rio de Janeiro com cartazes contra a polícia e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, rosto político da operação.Protestos com a mesma motivação ocorreram em outras importantes cidades do país, como São Paulo, Brasília e Salvador, a exigir o fim da violência policial.