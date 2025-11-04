Lula da Silva pede pede inquérito à "desastrosa" operação policial no Rio de Janeiro





Ainda assim, o líder brasileiro enfatizou a importância do empenho por parte do Governo Federal e dos governos estaduais para “combater a fação [organizações criminosas] e a brutalidade que existe em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Nós estamos trabalhando de forma muito forte para tentar fazer com que a sociedade possa viver em paz", garantiu, recordando que na semana passada promulgou uma lei anti-fação que aumenta as penas de prisão para os membros destas organizações criminosas.









O juiz Alexandre de Moraes ordenou que o trabalho de preservação total da documentação dos elementos materiais – incluindo as peritagens e as cadeias de custódia - seja realizada de forma “rigorosa e integral” para garantir a transparência e a investigação dos factos pelo Ministério Público.



No dia 28 de outubro, os complexos de favelas da Penha e do Alemão, situados numa região onde vivem cerca de 200 mil pessoas, foram palco na terça-feira da operação policial mais letal já registada no Brasil. Nela morreram, pelo menos, 121 pessoas, sendo que a Defensoria Pública aponta para um total de 132 óbitos. Há ainda a registar mais de 130 detenções e a apreensão de cerca de uma centena de espingardas automáticas.



Nos dias seguintes, manifestantes desfilaram no Rio de Janeiro com cartazes contra o "massacre policial" e pela demissão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, rosto político da operação.



Protestos com a mesma motivação ocorreram em outras importantes cidades do país, como São Paulo, Brasília e Salvador, a exigir o fim da violência policial.





(Com agências) Ontem, o Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou ao Governo do Rio de Janeiro a “preservação e documentação” de todas as provas materiais relacionadas com a sangrenta operação policial nas favelas.O juiz Alexandre de Moraes ordenou que o trabalho de preservação total da documentação dos elementos materiais – incluindo as peritagens e as cadeias de custódia - seja realizada de forma “rigorosa e integral” para garantir a transparência e a investigação dos factos pelo Ministério Público.No dia 28 de outubro, os complexos de favelas da Penha e do Alemão, situados numa região onde vivem cerca de 200 mil pessoas, foram palco na terça-feira da operação policial mais letal já registada no Brasil. Nela morreram, pelo menos, 121 pessoas, sendo que a Defensoria Pública aponta para um total de 132 óbitos. Há ainda a registar mais de 130 detenções e a apreensão de cerca de uma centena de espingardas automáticas.Nos dias seguintes, manifestantes desfilaram no Rio de Janeiro com cartazes contra o "massacre policial" e pela demissão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, rosto político da operação.Protestos com a mesma motivação ocorreram em outras importantes cidades do país, como São Paulo, Brasília e Salvador, a exigir o fim da violência policial.

Uma declaração que contrasta vivamente com as do governador do Rio de Janeiro e das forças de segurança desse estado ao celebrarem publicamente o "sucesso" da operação que, segundo estes, teve apenas quatro vítimas, os agentes que morreram durante a ação.