Lula da Silva reafirmou inocência na hora de se entregar

O ex-Presidente lembrou depois a "forte" relação que o une ao Sindicato dos Metalúrgicos, onde muitos ainda o tratam como se fosse o seu líder sindical.



Lula garantiu depois que está condenado injustamente. "o processo do meu apartamento, eui sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu", referindo que todas as acusações são mentiras.



"É por isso que eu sou um cidadão indignado", por ser "passada para a sociedade a ideia de que sou um ladrão".



"O que eles não percebem é que quanto mais eles me atacam mais cresce a minha relação com o povo brasileiro", disse ainda Lula da Silva.



"Eu não tenho medo deles!" garantiu, durante um discurso que durou mais de uma hora.