Lula da Silva recebido pelo Papa Francisco

Segundo a diretora do Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Luisa Escorel, a agenda do presidente Lula "tem convergência com a da Igreja Católica: combate à pobreza, combate às injustiças, combate à fome”.Lula da Silva apresentará também ao Papa as suas iniciativas para a procura da paz na Ucrânia, até agora mal recebidas pelas potências ocidentais, e que visam a criação de um grupo de países que possa mediar e levar Kiev e Moscovo à mesa das negociações.O presidente brasileiro chegou na terça-feira a Roma, onde foi recebido pelo presidente italiano, Sergio Mattarella, com quem discutiu a agenda bilateral e o estado das negociações para um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.Ainda hoje, o chefe de Estado brasileiro vai encontrar-se com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, um antigo amigo que chegou a visitá-lo em 2018, quando o atual presidente brasileiro estava preso devido a processos de corrupção que foram posteriormente anulados pela justiça.