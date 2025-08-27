Lula da Silva renova mandato de PGR nas vésperas do julgamento de Bolsonaro

Indicado por Lula da Silva, Paulo Gonet está à frente do Ministério Público Federal desde dezembro de 2023 e, se receber a aprovação do Senado, o mandato será prorrogado por mais dois anos.

Gonet desenvolveu praticamente toda a carreira no Ministério Público Federal, onde ingressou em 1987.

Como procurador-geral da República, foi responsável por elaborar as denúncias contra Bolsonaro e os seus aliados por suspeitas de terem orquestrado uma conspiração para se manterem no poder após perderem as eleições de 2022, nas quais Lula da Silva venceu por uma margem estreita.

Para Gonet, Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliária por incumprir uma série de medidas cautelares, foi "o principal articulador" do plano para impedir a posse de Lula da Silva.

O julgamento contra Jair Bolsonaro e outros sete acusados, entre os quais se encontram ex-ministros e militares de alta patente, terá início na terça-feira no Supremo Tribunal Federal.

O caso também foi marcado pela interferência do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, que considera Bolsonaro vítima de uma "caça às bruxas".

Neste contexto, a administração Trump revogou o visto de vários juízes do Supremo Tribunal Federal e do próprio Gonet, além de impor uma tarifa adicional de 50% a uma parte significativa das importações brasileiras.

Antes de ser procurador-geral, Gonet também representou o Ministério Público no julgamento que, em 2023, suspendeu por oito anos os direitos políticos de Bolsonaro por uma série de abusos de poder cometidos durante o processo eleitoral de 2022.